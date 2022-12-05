«Это дискотека»: новосибирцы пожаловались на «сумасшедший» светофор

В Новосибирске автомобилисты пожаловались на «сошедший с ума» светофор. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске автомобилисты пожаловались на «сошедший с ума» светофор, хаотично переключающий сигналы. Водители засняли его на видео и выложили в сеть.

— На остановке «Рабочая» (ТЦ «Мега») сломался светофор. Люди от безысходности переходят на красный сигнал светофора, а некоторые водители не могут решиться — ехать им или стоять, — цитирует водителей паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, снятого автомобилистами видно, что светофор переключает сигналы с «красного» на «зеленый» с интервалом в пару секунд.

В комментариях под роликом в соцсетях, сибиряки уже успели пошутить насчет вышедшего из строя устройства:

— Просто у него дискотека.

— Когда ехать нельзя, но если хочешь — то можно.

— Кто успел — тот проехал, — пишут люди.

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