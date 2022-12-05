Бастрыкин проверит строительство мусорного полигона под Новосибирском

Бастрыкин хочет узнать, почему отказали в возбуждении уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СКР Александр Бастрыкин проверит законность строительства мусорного полигона недалеко от сел Плотниково и Жеребцово под Новосибирском после жалоб местных. Те уверены, соседство с полигоном может сильно навредить людям и ухудшить экологию.

Следкомом была организована проверку законности такого соседства. Однако в возбуждении уголовного делу по ее итогам отказали.

— Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, — рассказали в региональном СК.

Напомним, что пикеты против строительства полигона начали проходить еще прошлой зимой. Люди даже записали видеообращение губернатору Андрею Травникову. Однако власти все же объявили конкурс на строительство.

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