Бастрыкин проверит строительство мусорного полигона под Новосибирском

Бастрыкин хочет узнать, почему отказали в возбуждении уголовного дела.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава СКР Александр Бастрыкин проверит законность строительства мусорного полигона недалеко от сел Плотниково и Жеребцово под Новосибирском после жалоб местных. Те уверены, соседство с полигоном может сильно навредить людям и ухудшить экологию.
Следкомом была организована проверку законности такого соседства. Однако в возбуждении уголовного делу по ее итогам отказали.
— Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки и причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, — рассказали в региональном СК.
Напомним, что пикеты против строительства полигона начали проходить еще прошлой зимой. Люди даже записали видеообращение губернатору Андрею Травникову. Однако власти все же объявили конкурс на строительство.
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