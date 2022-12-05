В Минприроды рассказали, какие предприятия проверили на слив отходов в реки Новосибирской области

В Минприроды Новосибирской области перечислили предприятия, которые проверили на слив отходов в реки. Фото: Аца КОШТЭ

В Минприроды Новосибирской области перечислили предприятия, которые проверили на слив отходов в реки. Для этого были организованы специальные рейды.

Министр природных ресурсов и экологии НСО Евгений Шестернин отметил, что проверки проходят в Искитимском, Мошковском и Маслянинском районах. В рейдах принимают участие представители Министерства и сотрудники прокуратуры.

На предмет слива отходов проверяют котельные четырех МУП Искитимского района, одно МУП, расположенное в Мошковском районе, две колонии, два карьера в Маслянинском районе, а также очистные сооружения предприятий.

− Более того, проводятся рейды по выявлению фактов несанкционированного слива жидких бытовых отходов, − подчеркнул Евгений Шестернин.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что специалисты из мэрии Новосибирска и Минприроды отреагировали на жалобы горожан на странный цвет реки Норниста.

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