В Бердске из-за отсутствия снега не могут начать строить новогодний городок

В Бердске из-за отсутствия снега не могут построить новогодний городок. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Бердске из-за отсутствия снега не могут построить новогодний городок. Из-за этого, возможно, будут сдвинуты сроки его открытия.

— Планировалось, что забивать снегом кубы для вырезания снежных фигур мы начнем в начале декабря, чтобы в 20-х числах декабря. Но снега, к сожалению, пока нет. Тем не менее, мы все же надеемся, что после 20 декабря все уже будет стоять, — рассказала начальник отдела культуры Оксана Мокриенко «Бердск-Онлайн».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в этом году отсутствие снега очень сильно беспокоит сибиряков. Синоптики отвечают, что связано это с господствующим в регионе антициклоном — областью повышенного давления, из-за которой не приходят осадки. По прогнозам, снегопадов в регионе не предвидится до середины декабря.

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