В Новосибирской области в 2022 году взыскали свыше семи миллионов рублей за незаконную охоту

Свыше семи миллионов рублей взыскали в Новосибирской области за незаконную охоту. Фото: Павел КЛОКОВ

Свыше семи миллионов рублей взыскали в Новосибирской области за незаконную охоту. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии НСО Евгений Шестернин.

По словам министра, на минувшей неделе было вынесено 38 постановлений о привлечении к административной ответственности. Причина в нарушении правил охоты.

С начала 2022 года в рамках административных дел с нарушителей взыскали 1,6 миллиона рублей.

− Всего в рамках рассмотрения административного производства предъявлено к возмещению вреда 2 241 400 рублей, − отметил Евгений Шестернин.

По уголовным делам взыскано 7 243 099 рублей из 8 704 900.

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