В Новосибирской области в 2022 году взыскали свыше семи миллионов рублей за незаконную охоту

Свыше семи миллионов рублей взыскали в Новосибирской области за незаконную охоту.
Фото: Павел КЛОКОВ
Свыше семи миллионов рублей взыскали в Новосибирской области за незаконную охоту. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии НСО Евгений Шестернин.
По словам министра, на минувшей неделе было вынесено 38 постановлений о привлечении к административной ответственности. Причина в нарушении правил охоты.
С начала 2022 года в рамках административных дел с нарушителей взыскали 1,6 миллиона рублей.
− Всего в рамках рассмотрения административного производства предъявлено к возмещению вреда 2 241 400 рублей, − отметил Евгений Шестернин.
По уголовным делам взыскано 7 243 099 рублей из 8 704 900.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер