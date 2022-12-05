Расходы Новосибирска в 2023 году вырастут до 76,2 миллиардов

Дефицит в бюджете на следующий год составит 800 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Расходы Новосибирска в 2023 году составят рекордную сумму в 76,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в ходе 21 сессии Горсовета, на которой обсуждался бюджет города на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов.

— Основные характеристики бюджета следующего года утверждены в следующих объёмах: доходы — 75,4 миллиарда рублей, расходы — 76,2 миллиарда рублей, дефицит — 800 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе Горсовета.

По словам председатель постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике Кирилла Покровского, основной статьёй расходов станет образование. На эту сферу потратят более половины расходных средств. Также в бюджет заложены деньги на покупку 30 единиц спецтехники для ЖКХ. Всего на городское хозяйство планируют потратить 27,8 миллиардов рублей.

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