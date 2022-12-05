Новосибирцам предложили обменять батарейки на апельсины и мороженое

За пять килограммов батареек и полкилограмма крышек положено мороженое. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Новосибирска предложили сдать использованные батарейки и пластиковые крышки. За это можно получить апельсины и мороженое.

Речь идет об экоакции «РаZрядка» и «Полезные крышечки». Как сообщили в мэрии города, она состоится 11 декабря. Принимать предметы будут с 11:00 до 15:00 на четвертом этаже торгового центра «Сан Сити».

Сдать можно пальчиковые и мизинчиковые батарейки, а также батарейки типа «таблетка». Что касается крышечек, то на них должна стоять маркировка «треугольник из стрелок». Еще одно важное условие – наличие цифр 2/02 или надписи HDPE.

− Их можно сдавать в любой емкости, желательно рассортировать по цветам. Крышечки будут приниматься только чистые и сухие, − уточнили в мэрии.

За один килограмм батареек можно получить апельсин. За пять килограммов батареек и полкилограмма крышек положено мороженое.

Собранные предметы отправят на переработку.

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