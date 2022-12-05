Депутаты Заксобрания Новосибирской области возложили цветы к мемориалу в Москве

Андрей Шимкив с коллегами-депутатами возложили цветы к мемориалу в столице нашей Родины. Фото: Заксобрание НСО

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив с коллегами-депутатами возложили цветы к мемориалу в столице нашей Родины. День 5 декабря, когда началось контрнаступление Красной Армии на войска немецко-фашистских захватчиков в 1941 году во время битвы под Москвой, — памятный день в нашей стране, День воинской славы.

Битву под Москвой историки считают одним из самых важных событий Великой Отечественной войны. Ключевую роль в этом сыграли воинские подразделения, сформированные впервые месяцы войны на территории Сибири, в частности в городе Новосибирске. Это 133-я и 239-я стрелковые дивизии, части 24-й армии. Несмотря на тяжелые условия (отсутствие превосходства в силах, сильные морозы, глубокий снежный покров), контрнаступление развивалось успешно.

5 декабря в России — День воинской славы. Фото: Заксобрание НСО

К 7 января 1942 года советские войска нанесли поражение соединениям группы армий «Центр», фланговые ударные группировки врага были отброшены от столицы, освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов.

— Огромную цену заплатили солдаты Красной Армии в битве под Москвой, — отметил Андрей Шимкив. — Но именно в тот момент история Третьего Рейха начала свой обратный отсчет. Мы помним и чтим память земляков-сибиряков, чей вклад в Победу сложно переоценить, они в полной мере показали тогда особую закалку и крепкий сибирский характер.

Председатель Заксобрания Андрей Шимкив, депутаты Майис Мамедов, Валерий Ильенко и Олег Подойма возложили цветы к памятному знаку в Москве совместно с депутатами Московской городской Думы во главе с Председателем Алексеем Шапошниковым.

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