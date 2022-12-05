Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 декабря 2022 12:58

Следователи показали фото из такси, где 17-лений подросток зарезал таксиста-пенсионера под Новосибирском

Парню грозит до 15 лет тюрьмы
Надежда КАСЬЯНОВА
Подростку грозит до 15 лет тюрьмы. СК по НСО

Подростку грозит до 15 лет тюрьмы. СК по НСО

В Следственном комитете показали фото машины, в которой 17-летний подросток зарезал водителя такси под Новосибирском. Напомним, что парень не хотел расплачиваться.

- 4 декабря 2022 года 17-летний подросток вызвал автомобиль такси в одно из сел Барабинского района. Во время поездки несовершеннолетний нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область шеи и лица водителя транспортного средства. 62-летний потерпевший смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия до следующего села, но там скончался от полученных ран, - рассказали в региональном СК.

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос об отправке подростка в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер