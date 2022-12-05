Лесопарк имени Синягина под Новосибирском получил статус особо охраняемой природной территории

Лесопарк расположился на площади в 292 гектара. Фото: Евгений Шестернин

Лесопарк имени Синягина, расположенный в рабочем поселке Краснообск, получил статус особо охраняемой природной территории местного значения. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Лесопарк заложили в далеком 1975 году. Он расположился на площади в 292 гектара. Инициатива создания данной зоны исходила от основателя Научного городка Сибирского отделения Всесоюзной академии сельского хозяйства имени Ленина Ираклия Синягина.

− Благодаря кропотливому труду людей здесь сочетаются искусственные насаждения и элементы ландшафта естественного происхождения, − отметил министр.

Евгений Шестернин напомнил, что до недавнего времени в регионе было всего два объекта, имеющих статус особо охраняемой природной территории местного значения. Речь идет о городском парке «Бердская коса» и парке в районе улицы Репина в Бердске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber