В Новосибирске на улице Окружной образовалась пробка из-за ДТП

В Калининском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Вечером в понедельник, 5 декабря, в Калининском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля. Из-за этого на улице Окружной образовалась пробка.

ДТП произошло на участке после поворота с улицы Георгия Колонды. Участниками аварии стали пикап Toyota Hilux и микроавтобус Nissan Elgrand, рассказали в группе «АСТ-54».

− Из-за столкновения осталась свободной всего одна полоса, по которой хотят проехать и встречные, и попутные автомобили, − отметили в публикации.

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