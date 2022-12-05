В Новосибирске на улице Окружной образовалась пробка из-за ДТП

В Калининском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
Вечером в понедельник, 5 декабря, в Калининском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля. Из-за этого на улице Окружной образовалась пробка.
ДТП произошло на участке после поворота с улицы Георгия Колонды. Участниками аварии стали пикап Toyota Hilux и микроавтобус Nissan Elgrand, рассказали в группе «АСТ-54».
− Из-за столкновения осталась свободной всего одна полоса, по которой хотят проехать и встречные, и попутные автомобили, − отметили в публикации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер