В Кировском районе Новосибирска пьяный мужчина выбил стекло в магазине спиртного

Инцидент произошел рано утром 3 декабря. Фото: АБ «Гвардия»

В Новосибирске задержали пьяного мужчину, который выбил стекло в магазине спиртного и проник внутрь. Об этом сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел рано утром в субботу, 3 декабря. В дежурную часть поступил сигнал тревожной кнопки из магазина, расположенного на улице Громова. Выяснилось, что продавщица готовила торговую точку к открытию, и в этот момент в дверь начал ломиться нетрезвый посетитель.

Сибиряк требовал, чтобы ему продали алкоголь. Продавщица ответила отказом, что взбесило мужчину. Он выбил стекло входной двери и залез внутрь через эту дыру. Саму работницу торговой точки хулиган выгнал на улицу.

− Почувствовав себя хозяином положения, правонарушитель осмотрел кассу и витрины, справил нужду в служебном туалете и закурил сигарету, − рассказали в пресс-службе.

Мужчина оказал активное сопротивление гвардейцам. Бойцам ГБР пришлось применить силу, чтобы обезвредить его. В конечном итоге сибиряка передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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