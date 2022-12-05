В Новосибирске провели форум народных игр с участниками из разных регионов России и Беларуси

Новосибирск собрал всех поиграть. Фото: «РУССКИЙ ЩИТ» Новосибирск.

В Новосибирске прошел форум «Молодецкие игры народов России: межнациональная диалоговая площадка», посвященный русским и белорусским народным играм. В Новосибирск приехали представители 19 регионов России и Республики Беларусь, онлайн подключились 52 региона, сообщает «Царьград Новосибирск».

Методисты, практиканты и эксперты обсудили роль народной игровой культуры в современном мире, организовали веселые мастер-классы и творческие лаборатории.

Участники форума объехали новосибирские образовательные организации, где показали детям традиционные славянские развлечения, а также встретились с ребятами разных национальностей, которые в Сибири сохраняют традиции своих народов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber