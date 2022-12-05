В Новосибирске провели форум народных игр с участниками из разных регионов России и Беларуси

Новосибирск собрал всех поиграть. Фото: «РУССКИЙ ЩИТ» Новосибирск.
В Новосибирске прошел форум «Молодецкие игры народов России: межнациональная диалоговая площадка», посвященный русским и белорусским народным играм. В Новосибирск приехали представители 19 регионов России и Республики Беларусь, онлайн подключились 52 региона, сообщает «Царьград Новосибирск».
Методисты, практиканты и эксперты обсудили роль народной игровой культуры в современном мире, организовали веселые мастер-классы и творческие лаборатории.
Участники форума объехали новосибирские образовательные организации, где показали детям традиционные славянские развлечения, а также встретились с ребятами разных национальностей, которые в Сибири сохраняют традиции своих народов.
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