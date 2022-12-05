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НовостиОбщество5 декабря 2022 10:44

Новое здание Новосибирского районного суда открыли на улице Титова

Раньше здесь располагалась школа
Галина СИМОНОВА
На улице Титова открылось новое здание Новосибирского районного суда. Фото: Судебный департамент НСО

На улице Титова открылось новое здание Новосибирского районного суда. Фото: Судебный департамент НСО

В Новосибирске на улице Титова, 184 открылось новое здание Новосибирского районного суда. Об этом в судебном департаменте сообщили в понедельник, 5 декабря.

— Здание бывшей школы 1953 года постройки введено в эксплуатацию после комплексного капитального ремонта, — сообщили в Управлении судебного департамента региона. — Завершилось торжественное открытие нового здания Новосибирского районного суда церемонией перерезания ленты.

Раньше здесь располагалась школа. Фото: Судебный департамент НСО

Раньше здесь располагалась школа. Фото: Судебный департамент НСО

Велась реконструкция с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года.

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