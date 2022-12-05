В Новосибирске выбрали самых очаровательных «Мам в погонах»

Слева направо: Марина Матузок, Анна Захаров, Наталья Белобратова.

В столице Сибири завершился конкурс «Мама в погонах - 2022» в Новосибирске», который с 9 по 27 ноября проводила редакция «Комсомольской правды». В голосовании принимали участие 43 очаровательных сотрудницы правоохранительных органов, их поддерживали со всех уголков России.

Вот имена победительниц:

1 место - Анна Захарова, инспектор филиала по Октябрьскому району г. Новосибирска ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области, старший лейтенант внутренней службы (164158 голосов)

2 место – Наталья Белобратова , старший государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок Межрайонной инспекции ФНС России №19 по Новосибирской области (157998 голосов)

3 место - Марина Матузок, начальник общего отдела Межрайонной инспекции ФНС России № 18 по Новосибирской области (46160 голосов)

Поздравляем участниц с победой!

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