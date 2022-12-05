Новосибирский депутат заявила о невозможности развития метро из-за низкого тарифа

Повышение тарифа поспособствует развитию метро.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В ходе очередной сессии Горсовета Новосибирска депутат Светлана Каверзина напомнила о необходимости пересмотреть стоимость проезда на метро. По ее мнению, повышение тарифа поспособствует развитию городской подземки.
— Я продолжаю настаивать на рассмотрении этого вопроса. Ранее просили увеличить стоимость проезда до 35 рублей, но утвердили до 30 рублей. К сожалению, развитие невозможно, — заявили Светлана Каверзина.
Напомним, что руководитель метрополитена Аркадий Чмыхайло также считает, что развитие подземки невозможно без увеличения стоимости проезда. А стой стоимостью, которая установлена сейчас, метро может разве что оставаться на нынешнем уровне без ухудшения, но и без улучшения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер