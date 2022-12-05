Новосибирский депутат заявила о невозможности развития метро из-за низкого тарифа

Повышение тарифа поспособствует развитию метро. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ходе очередной сессии Горсовета Новосибирска депутат Светлана Каверзина напомнила о необходимости пересмотреть стоимость проезда на метро. По ее мнению, повышение тарифа поспособствует развитию городской подземки.

— Я продолжаю настаивать на рассмотрении этого вопроса. Ранее просили увеличить стоимость проезда до 35 рублей, но утвердили до 30 рублей. К сожалению, развитие невозможно, — заявили Светлана Каверзина.

Напомним, что руководитель метрополитена Аркадий Чмыхайло также считает, что развитие подземки невозможно без увеличения стоимости проезда. А стой стоимостью, которая установлена сейчас, метро может разве что оставаться на нынешнем уровне без ухудшения, но и без улучшения.

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