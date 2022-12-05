Новосибирск посетила делегация производителя медицинской продукции из Китая

Центр эффективной медицины «Главный Пациент» стал единственной частной клиникой, которую посетила делегация из Китая. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Mindray - производитель устройств для ультразвуковых исследований, клинико-диагностических лабораторий и биохимических анализаторов. Представитель компании встретился с врачами новосибирских госклиник, где установлено фирменное оборудование, рассказал о новых возможностях, узнал, что нравится, а что стоит улучшить.

Из частных клиник китайский гость посетил только Центр эффективной медицины «Главный Пациент», потому что лишь здесь в нашем городе работают сразу на нескольких экспертных аппаратах УЗИ этой марки. Пациенты со всего Новосибирска приезжают сюда за диагностикой и качественным обслуживанием.

Врачи УЗИ стоят на первом этапе диагностики. Именно они первыми встречаются со всеми патологиями: после их заключений пациент направляется на лечение или более детальное обследование. К заместителю главного врача по развитию медицинского центра «Главный Пациент», врачу УЗД, кандидату медицинских наук Виталию Кучееву нередко обращаются за вторым мнением - если сомневаются в заключении других УЗИ-диагностов.

Виталий Кучеев, заместитель главного врача по развитию, врач ультразвуковой диагностики. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Уже год мы работаем на оборудовании этой компании. Я провожу диагностику на многофункциональном аппарате, который позволяет провести детальный осмотр пациента, выявить патологию на достаточно ранней стадии развития, детально оценить мелкие изменения при общем, абдоминальном ультразвуке, при УЗИ щитовидных и молочных желез, а также акушерско-гинекологических исследованиях, - рассказал «Комсомольской правде» Виталий Кучеев.

Всего в «Главном Пациенте» установлено 5 аппаратов УЗИ экспертного класса. Один из них позволяет получить 3D-картинки плода на УЗИ беременных.

- Объемная картинка также является более информативной при допплеровском сканировании вен, УЗИ сердца. Аппараты в клинике используют в качестве диагностических, кроме того, они задействованы в процедурах пункционной биопсии и других манипуляциях. Также в клинике есть амбулаторная хирургия одного дня: под контролем УЗИ сосудистые хирурги проводят операции по лечению варикоза за один день. В «Главном Пациенте» стараются оснащать клинику оборудованием, которое улучшает сервис и качество медицинского обслуживания, - объяснила главный врач Центра эффективной медицины «Главный Пациент» Светлана Созина.

Главврач центра «Главный Пациент» Светлана Созина рассказала, как врачи работают над повышением качества медицинских услуг. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

На встрече с врачами «Главного Пациента» представитель китайской компании рассказал об интересной разработке. В будущем, при донастройке ультразвукового аппарата, на нем можно будет не только получить 3D-картинку плода, но и распечатать на 3D-принтере копию малыша, который еще находится в животике у мамы. Последнюю доработку компания планирует продемонстрировать на ближайшем всероссийском медицинском форуме.

Центр эффективной медицины «Главный Пациент»

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