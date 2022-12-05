Новосибирская опека установила, где находятся мальчики, которых отец прячет от матери

Женщина уже месяц не видела детей. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирске уполномоченная по правам ребенка взяла на контроль жалобу женщины, чьих сыновей спрятал экс-супруг. Напомним, что 37-летняя Алена* обвинила бывшего мужа в краже детей 7 и 10 лет. Мама школьников переехала жить с ними в Анапу, а когда привезла в Новосибирск на каникулы, отдала их бывшей свекрови. После чего сыновей больше не видела.

- Обращение гражданки зарегистрировано и находится на рассмотрении. Где сейчас живут дети и отец, было предварительно установлено органами опеки и попечительства Центрального округа, - рассказали КП-Новосибирск в аппарате уполномоченной по правам ребенка.

Также в аппарате отметили, что в Центральном районном суде находится исковое заявление от бывшего мужа Алены. Он решил таким образом решить, с кем из родителей будут жить дети.

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