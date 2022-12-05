В Новосибирске мужчина умер после потасовки из-за произошедшего ДТП

Мужчина умер после потасовки из-за ДТП в Дзержинском районе. Фото: АСТ-54
Мужчина умер после потасовки из-за ДТП в Дзержинском районе. Инцидент произошел вечером 4 декабря около торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл».
Как сообщили в группе «АСТ-54», машины столкнулись на перекрестке улиц Кошурникова и Фрунзе. Очевидцы рассказали, что после аварии между водителями пострадавших авто началась драка.
В какой-то момент одному из участников конфликта стало плохо. По словам очевидцев, у сибиряка случилась остановка сердца.
На место прибыла скорая, однако спасти мужчину не удалось. В ГУ МВД России по НСО отметили, что причина его смерти пока неизвестна.
− Все обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются, − добавили в МВД.
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