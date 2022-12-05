В Новосибирске продлили режим «черного неба» до 8 декабря

Режим неблагоприятных метеоусловий продлится до 8 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске на три дня продлили режим «черного неба». Это уже четвертое продление. Впервые о режиме неблагоприятных природных условий сообщили 26 ноября, снять его должны были 28 ноября. Однако потом его только продляли: до 2, 5 и теперь до 8 декабря.

— С пяти часов вечера 5 декабря до пяти часов вечера 8 декабря на территории города Новосибирска сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Напомним, что вместе с режимом «черного неба» в Новосибирск пришли магнитные бури. Действовать они начали с 1 декабря. Завершиться их череда 7 декабря.

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