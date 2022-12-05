«Распылили ей газ в глаза»: в Новосибирске трое парней обчистили 31-летнюю знакомую на 100 тысяч рублей

В Новосибирске трое парней ограбили 31-летнюю знакомую на 100 тысяч рублей. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на 31-летнюю девушку напали в ее собственной квартире. Оказалось, что она позвала в гости новых знакомых. У тех на визит были свои цели. При встрече они напали на нее и забрали деньги и 2 мобильника. Сума ущерба превысила 100 тысяч рублей. Подробности раскрыли в ГУ МВД по НСО.

– Полицейские установили и задержали подозреваемых. Оказались ими три парня в возрасте от 23 до 29 лет. Двое из них ранее были судимы. Правоохранители выяснили, что компания молодых людей заранее спланировала ограбление. Они познакомились с потерпевшей в одном из мессенджеров и договорились о встрече. Когда она им открыла дверь, двое распылили ей газ из баллончика в глаза, потом проникли в квартиру. Забрали оттуда телефоны, деньги и скрылись. Их третий подельник ждал в машине улице. Телефоны они сломали и выбросили рядом с домом потерпевшей, – говорится в сообщении полиции.

На парней возбудили уголовное дело за разбой. Двоих отправили в СИЗО, третий пока под подпиской о невыезде.

В полиции показали видео с разбойниками. Если вы пострадали от тех, кто на кадрах, сообщите об этом в МВД по номерам: 232-21-65, 221-77-16.

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