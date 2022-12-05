Врач из Новосибирска рассказала, какая группа крови влияет на склонность к алкоголизму

Как группа крови влияет на склонность к алкоголизму, рассказала врач. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно исследованиям ученых из Японии и США, группа крови может оказывать влияние на склонность человека к зависимости от алкоголя. Так ли это на самом деле, КП-Новосибирск рассказала кандидат медицинских наук, главврач сети многопрофильных клиник в Новосибирске Татьяна Овсянникова.

– Самыми устойчивыми являются обладатели четвертой группы крови. Но это не значит, что они могут выпивать без ограничений. Высокой психологической устойчивостью обладают носители первой группы крови, но из-за повышенной кислотности ЖКТ употребление алкоголя может привести к проблемам с желудком, – рассказала КП-Новосибирск врач.

Больше всего к зависимости от алкоголя склонны носители второй группы крови. Они составляют 50 % от общего числа алкоголиков. У них, как объясняет медик, недостаточно хорошо работают надпочечники, и при сниженном уровне глюкозы человек подсознательно стремится восполнить его спиртом. У людей с третьей группой крови шансы 50 на 50 – у них нет определенных предрасположенностей.

Относительно безопасное количество алкоголя для мужчин – 21 единица алкоголя в неделю, для женщин – 14. Единица алкоголя – это или 25 миллилитров крепкого напитка около 40 %, или 80 миллилитров 12-процентного (например, шампанского), или 250 миллилитров пива. Но токсины все равно скапливаются в печени, и возникает риск цирроза.

Татьяна Овсянникова отметила, что на зависимость от алкоголя влияет больше генетическая предрасположенность человека и проблемы ЖКТ, нежели группа крови.

– Не сам алкоголь влияет на организм, а продукты его распада. Поэтому печальный шанс стать алкоголиком зависит от генов, которые определяют ферменты для распада этанола. Алкоголь – это нейротоксический яд и депрессант, поражающий нервную систему. Если алкоголь не чистый, мы получаем дополнительный удар по печени и поджелудочной железе, это приводит к нарушению ритма сердца. Нарушается память и внимание, наш мозг умирает в буквальном смысле слова, – предупреждает врач.

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