В Краснообске под Новосибирском за трое суток раскрыли три преступления

В рейде было задействованой 170 пеших патрулей. Фото: ГУ МВД по НСО

В Краснообске под Новосибирском за трое суток полиция вместе с курсантами раскрыла три преступления. Также было составлено 13 административных протоколов. Произошло это в период проведения мероприятия «Улица» с 1 по 3 декабря.

— Было задействовано 170 пеших нарядов и 16 автопатрулем. Проведено около 900 профилактических бесед с прохожими, роздано более 800 тематических памяток, — рассказали в региональном МВД.

Кроме сотрудников полиции, в патруле участвовали слушатели Центра профессиональной подготовки, поступившие на службу в различные подразделения полиции, и курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева, войск национальной гвардии Российской Федерации.

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