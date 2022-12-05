В Новосибирске на Красном проспекте не смогли разъехаться два троллейбуса

Два троллейбуса не смогли разъехаться. Фото: читатели КП-Новосибирск

В Новосибирске на перекрёстке Красного проспекта с улицей Писарева не смогли разъехаться два троллейбуса. Инцидент произошёл днём в понедельник, 5 декабря.

— Вроде бы они не столкнулись, но разъехаться не могли. Потом троллейбус, который ехал сзади, прицепил свои провода и смог объехать другой троллейбус, — рассказали К-Новосибирск читатели.

По словам очевидцев, первый троллейбус при этом так и остался на месте.

— Видимо, у него какая-то авария. Сейчас ещё один троллейбус, который следом едет, тоже так встанет и придётся перецеплять, — добавили сибиряки.

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