Первых бойцов из новосибирского батальона «Вега» отправили в зону СВО

Первые бойцы из элитного добровольческого отряда Новосибирской области отправились на СВО. Фото: Александр КОЦ

Первые две партии добровольцев элитного отряда «Вега» отправились в зону проведения специальной военной операции. Эту информацию КП-Новосибирск сообщил командир батальона, первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

Всего в зоне СВО находится 51 человек из состава «Веги». Бойцы готовятся к прибытию основного состава отряда, готовят базу и изучают обстановку.

Напомним, ранее Андрей Панферов рассказывал КП-Новосибирск, почему отправление отряда перенесли на месяц. Сроки сдвинули из-за относительной стабильности обстановки на линии соприкосновения с противником и необходимости в тщательной подготовке бойцов.

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