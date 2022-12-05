Тарифы на электроэнергию в Новосибирске с 1 декабря 2022. Как выросли цены

Тарифы на электроэнергию в Новосибирске выросли на 9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске с 1 декабря 2022 года увеличились тарифы на ЖКХ. Действовать они будут до конца декабря 2023 года.

Плата за электроэнергию выросла меньше всего, по сравнению с другими пунктами в квитанции. Новосибирцы станут платить на 9% больше, вместо 3,08 руб. за кВт/ч — 3,36 руб. за кВт/ч.

Если ваш счетчик двухтарифный, то электричество в дневные часы будет теперь стоить 3,86 руб. за кВт/ч, а в ночные — 2,59 руб. за кВт/ч.

Для трехтарифного счетчика показатели будут следующие: 4,13 руб. за кВт/ч в пиковые часы (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00), 3,36 руб. за кВт/ч в полупиковые часы (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00) и 2,59 руб. за кВт/ч ночью.

Для жителей Новосибирской области цены будут ниже. Одноставочный тариф составит 2,68 руб. за кВт/ч. Для двухтарифного счетчика: 3,08 руб. за кВт/ч днем и 2,07 руб. за кВт/ч ночью. Для трехтарифного счетчика: 3,3 руб. за кВт/ч в пиковые часы, 2,68 руб. за кВт/ч в полупиковые часы и 2,07 руб. за кВт/ч ночью.

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