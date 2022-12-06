«Сидела на льду и плакала»: соседи спасли собаку от пьющего хозяина под Новосибирском

Хозяин пса попал в больницу, а сын сказал, что едет на Донбасс. Фото: Предоставлено волонтерами

Жители Бердска спасли замерзающего пса, которого пьющий хозяин бросил на морозе. Инцидент произошел 2 декабря в частном секторе.

- Собачка сидела на льду и плакала, скулила не первый день. Это заметили соседи, позвонили хозяину – тот пьян, ему все равно. Он попал в больницу, приехал сын и помог собаку отвязать. Парень не смог забрать собаку, сказал, что его мобилизуют. Тогда сосед Евгений забрал пса на передержку, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Анна Санникова.

Водитель грузоперевозок Евгений отогрел и накормил пса, поселив дворняжку в гараже. Волонтеры решили пристроить собаку, однако собачьи приюты оказались переполнены. Пост о пристройстве собаки написали в соцсетях.

Уважаемые читатели! Если вы хотите взять себе пса – обратитесь к Анне Санниковой в соцсетях или позвоните в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03. Мы передадим контакты волонтерам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber