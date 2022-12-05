В НСО больше 1600 детей не смогли попасть в школы за неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 5 декабря, стало известно, что за неделю в школы Новосибирской области не попали свыше 1600 детей. Такую информацию на оперативном совещании в правительстве предоставил министр транспорта НСО Анатолий Костылевский.

– Подвоз 1603 школьников отменили из 101 пункта из-за низких температур, – уточнил министр.

По его словам, подвоз детей из-за морозов отменили в Сузунском, Черепановском, Чановском, Новосибирском, Искитимском, Колыванском, Коченевском районах.

5 декабря в школы не смогли уехать 24 ребенка. Опять же, из-за низкой температуры.

Ранее КП-Новосибирск писала, что учащихся двух школ в Новосибирской области перевели на дистанционку. Произошло это из-за того, что водители автобусов заболели.

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