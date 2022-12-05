Бюджет Новосибирска на 2023 год с нехваткой 800 тысяч рублей приняли в первом чтении

Бюджет Новосибирска принят с дефицитом в 800 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бюджет Новосибирска на 2023 год приняли с дефицитом. Расходы превысили доходы на 800 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 5 декабря, на сессии Совета депутатов доложил председатель Контрольно-счетной палаты Новосибирска Геннадий Шилохвостов.

– Бюджет города на 2023-24 годы планируется с дефицитом, источниками финансирования которого являются заемные средства, что обуславливает рост объема внутреннего муниципального долга, – заметил Геннадий Шилохвостов.

Бюджет рассмотрели на сессии горсовета. Фото: стоп-кадр 21-ой сессии Совета депутатов Новосибирска.

Больше половины бюджетных средств пойдет на развитие сферы образования, пятая часть – на дороги. Всего планируемые расходы составили 75,4 миллиарда рублей, доходы – 76,2 миллиарда, что на 15 миллиардов больше, чем в этом году.

Депутаты горсовета приняли проект бюджета в первом чтении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber