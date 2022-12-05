В Дзержинском районе Новосибирска столкнулись трамвай и легковушка

Трамвай и легковушка столкнулись в Дзержинском районе. Фото: Инцидент Новосибирск

Трамвай и легковушка столкнулись в Дзержинском районе. ДТП произошло в понедельник, 5 декабря, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

По данным службы аварийных комиссаров «Альянс», участниками аварии стали автомобиль марки «Рено» и «Одиннадцатый». Иномарка ехала по проспекту Дзержинского и при развороте у дома №83 врезалась в трамвай.

− Пострадавших нет, − уточнили в публикации.

В комментариях пользователи Сети отметили, что трамваи начали чаще попадать в ДТП. Так, например, 3 декабря легендарный трамвай №13 столкнулся с «ГАЗелью».

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