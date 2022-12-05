Под Новосибирском лоси, лижущие снег с пескосоляной смесью, гибнут на дорогах в ранних сумерках.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Минприроды Новосибирской области сообщили о гибели лосей, которых манит пескосоляная смесь на дорогах. Звери выходят лизать соль и попадают под колеса машин. Происходит это в основном в ранние сумерки.
– Так как снега в этом году мало и дороги еще не огорожены снежными «горами» после расчистки, смесь также разлетается вдоль обочины, и создается угроза возникновения ДТП, особенно на дорожных участках посреди заказников, – сообщил глава Минприроды НСО Евгений Шестернин.
В Минприроды призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными. Особую бдительность необходимо проявлять в зоне, где действуют специальные знаки, а также на дорогах, которые прилегают к лесам.
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