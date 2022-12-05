Под Новосибирском лоси, лижущие снег с пескосоляной смесью, гибнут на дорогах в ранних сумерках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минприроды Новосибирской области сообщили о гибели лосей, которых манит пескосоляная смесь на дорогах. Звери выходят лизать соль и попадают под колеса машин. Происходит это в основном в ранние сумерки.

– Так как снега в этом году мало и дороги еще не огорожены снежными «горами» после расчистки, смесь также разлетается вдоль обочины, и создается угроза возникновения ДТП, особенно на дорожных участках посреди заказников, – сообщил глава Минприроды НСО Евгений Шестернин.

В Минприроды призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными. Особую бдительность необходимо проявлять в зоне, где действуют специальные знаки, а также на дорогах, которые прилегают к лесам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber