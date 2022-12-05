«Пушкинская карта» с 2023 года станет доступна для аспирантов Новосибирской области

В Новосибирской области "Пушкинская карта" стала доступна для аспирантов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аспиранты из новосибирских университетов на «Технопроме» попросили оформить им «Пушкинскую карту». Ранее по 5 тысяч рублей на концерты и спектакли выдавали только школьникам и студентам от 14 до 22 лет. Инициативу молодых ученых поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он сообщил об этом в понедельник, 5 декабря, на оперативном совещании в правительстве региона.

– Федеральное правительство пока еще рассматривает такое решение, но здесь я принципиально поддержал эту идею. С начала 2023 года действие «Пушкинской карты» распространяется на аспирантов Новосибирской области, – постановил Андрей Травников.

Заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова рассказала о том, что по «Пушкинской карте» молодежь региона посетила культурные мероприятия на сумму более 311 миллионов рублей. Однако это еще даже не половина от всех средств, предусмотренных бюджетом проекта на 2022 год.

Напомним, подключить «Пушкинскую карту» можно в приложении «Госуслуги Культура».

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