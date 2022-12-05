Под Новосибирском учащихся двух школ перевели на дистанционное обучение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области ученики двух школ ушли на дистанционное обучение. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр регионального образования Сергей Федорчук.
– Подвоз детей в двух школах Новосибирского района отменили по причине болезни двух водителей. Всего на дистанционное обучение из-за этого переведен 471 ученик, – пояснил Федорчук на совещании 5 декабря.
Известно, что вопрос с подвозом школьников намерены решить в ближайшее время. Конкретные сроки не названы.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 1000 учеников не попали в школу из-за морозов в -42 градуса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер