Под Новосибирском учащихся двух школ перевели на дистанционное обучение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области ученики двух школ ушли на дистанционное обучение. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр регионального образования Сергей Федорчук.

– Подвоз детей в двух школах Новосибирского района отменили по причине болезни двух водителей. Всего на дистанционное обучение из-за этого переведен 471 ученик, – пояснил Федорчук на совещании 5 декабря.

Известно, что вопрос с подвозом школьников намерены решить в ближайшее время. Конкретные сроки не названы.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 1000 учеников не попали в школу из-за морозов в -42 градуса.

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