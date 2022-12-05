В Новосибирской области ищут IT-специалистов для отладки «Электронной школы» за 7 миллионов рублей

В Новосибирской области ищут IT-специалистов для отладки электронного дневника. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерства образования и цифрового развития Новосибирской области нуждаются в программистах, которые смогут модернизировать сайт «Электронная школа». Это онлайн-дневник, который почти заменил школьникам их главный бумажный документ.

Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, 7 миллионов рублей на оплату услуг IT-специалистов выделят из областного бюджета.

До 20 декабря 2022 года программисты должны будут передать данные образовательных организаций региона, учителей и школьников в единый государственный реестр, а также ввести на сайте «Электронной школы» учет педагогов.

До 25 мая нужно будет организовать на сайте подачу заявок для аттестации педагогов, связанную с порталом «Госуслуги». После того, как обновления выйдут на сайте, исполнителю нужно будет провести вебинар – инструктаж для педагогов.

Кроме того, в течение года после подписания контракта специалисты должны будут проверять, как работает система, устранять аварии и ошибки.

Напомним, в октябре КП-Новосибирск рассказывала о постоянных сбоях в работе электронного дневника. Сайт пытались взломать хакеры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber