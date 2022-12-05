В прошедшие выходные нетрезвые новосибирцы напали на магазин спиртных напитков и компьютерный клуб

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В субботу, в 7:35 утра, в Дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревожной кнопки, нажатой сотрудницей магазина спиртных напитков на ул. Громова. Пока продавщица готовила торговую точку к открытию, снаружи стал настойчиво стучаться пьяный мужчина и требовать продать ему алкоголь. Получив отказ, он выбил стекло входной двери, проник внутрь помещения и выгнал продавщицу на улицу.

Почувствовав себя хозяином положения, правонарушитель осмотрел кассу и витрины, справил нужду в служебном туалете и закурил сигарету. На прибывших по вызову бойцов ГБР-76 Агентства мужчина бросился с кулаками. Гвардейцам пришлось применить силу, обезвредить правонарушителя и передать его сотрудникам полиции.

Алкоголь стал причиной и других инцидентов, в которых группы быстрого реагирования предотвратили возможный материальный ущерб собственности клиентов ГВАРДИИ. В 01:23 из компьютерного клуба на ул. Тюленина бойцы ГБР вывели пьяных гостей, а предыдущей ночью в 03:48 экипажу ГБР-73 пришлось разнять группу нетрезвых молодых людей, устроивших драку в круглосуточном магазине на ул. Геодезическая.