Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 8 баллов. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В Новосибирске утром, 5 декабря, уровень загрязнения воздуха достиг 8 баллов из 10 возможных. Об этом передает сервис Airvoice. На улице, по словам горожан, нечем дышать.

– От вони продохнуть сложно, я даже закашлялась, – рассказала КП-Новосибирск читательница.

Специалисты портала предупреждают, лучше не выходить на улицу и закрыть окна. Также ожидается ухудшение ситуации.

Напомним, 3 декабря в Новосибирске объявили режим черного неба. По данным Западно-сибирского гидрометцентра, до вечера 5 декабря в городе будут неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе.

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