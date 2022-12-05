Новосибирская область отправила в ЛНР 19 машин для восстановления дорог

Беловодский район получил 19 машин для восстановления дорог. Фото: ТУАД.

Новую дорожно-строительную спецтехнику и запасные детали отправили из Новосибирской области в подшефный Беловодский район Луганской Народной Республики. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе территориального управления автодорог (ТУАД).

Список необходимых машин составляли в дорожном ведомстве ЛНР. Новосибирцы отправили по три самосвала и комбинированных уборочных машин, по два вибрационных катка, погрузчика и автогрейдера, асфальтоукладчик и прицепную машину для ямочного ремонта, а также другую спецтехнику.

Новая спецтехника обновит дорожный парк ЛНР. Фото: ТУАД.

Посылки из Новосибирской области придут на смену устаревшим каткам, тракторам и ЗИЛам, увеличив скорость восстановления автодорог.

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