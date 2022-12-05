В будке охранника на новосибирской автостоянке нашли труп мужчины. Фото: МАСС.

На автостоянке в районе улицы Римского-Корсакова в Новосибирске в будке охранника нашли мертвого мужчину. Об этом рассказали в МАСС.

– Мужчина не отзывался. Очевидцы вызвали спасателей. Они обеспечили доступ в будку охранника. За дверью нашли тело мужчины, – уточнили в сводке.

Тело новосибирца 1964 года рождения передали медикам и полицейским. Причину смерти человека установят эксперты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber