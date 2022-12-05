Три поселка в Новосибирской области подметут за 4 миллиона рублей

За год уборки дорожникам в Чановском районе заплатят около 4 миллионов рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рабочий поселок Чаны и два ближайших населенных пункта – Моховое и Песцы – будут вычищать в 2023 году почти за 4 миллиона рублей. Администрация Чановского района объявила аукцион на поиск специалистов по круглосуточной уборке снега и грязи.

Летом специалисты должны будут выравнивать дорожный слой, подметать тротуары и автодороги.

Зимой в задачи дорожников будет входить очистка проезжей части, остановок и пешеходных переходов от снега, наката и наледи, а также обработка людных мест противогололедными смесями. Причем убирать сугробы нужно не позже, чем через 6 часов после начала снегопада. Кроме того, работникам нужно будет убирать мусор, очищать урны, разгребать снежные завалы возле входов в здания и вывозить весь собранный снег.

За год уборки работникам заплатят 3,9 миллиона рублей.

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