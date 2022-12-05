В Новосибирске недовольный покупатель ударил ножом 25-летнего продавца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В магазине на улице Ипподромской в Новосибирске покупатель порезал продавца. Как выяснилось, он остался недоволен обслуживанием, поэтому и схватился за нож. Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Покупатель 1 декабря зашел в магазин и высказал недовольство. Ему не понравилось, как продавец его обслужил при покупке. Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Внезапно покупатель несколько раз ударил продавца ножом. А затем, увидев охранников магазина, которые прибыли на крики, сбежал с места преступления, – пояснили в пресс-службе полиции.

Оперативники вычислили и задержали агрессора. Им оказался 42-летний житель Калининского района города.

В отношении новосибирца возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Меру пресечения ему до сих пор не избрали.

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