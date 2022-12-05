Подробности смертельной аварии с кроссовером и самосвалом на Димитровском мосту раскрыли в ГИБДД

На месте аварии работали экипаж ГИБДД и следователи. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Госавтоинспекции по Новосибирску раскрыли подробности смертельной аварии, случившейся ночью 5 декабря на Димировском мосту. По данным полиции, она стала фатальной для 41-летнего мужчины, водителя «Ниссана».

– Водитель Nissan X-Trail двигался по мосту Димитрова в сторону улицы Проспект Энергетиков. В пути следования напротив дома 16 корпус 1 по улице Моторной столкнулся с автомобилем HOWO, которым управлял водитель 1981 года рождения. После чего Nissan X-Trail отбросило на автомобиль Toyota Highlander. Им управлял водитель 1975 года рождения, – уточнили обстоятельства в ГИБДД по городу.

В ведомстве напомнили, что водитель «Ниссана» погиб на месте аварии. Ранее в соцсетях показывали фото, на которых его тело, накрытое простыней, лежало рядом с покорёженной машиной.

На месте аварии работали экипаж ГИБДД и следователи.

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