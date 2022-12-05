Лютые морозы не отпускают Новосибирскую область

В Новосибирской области держатся морозы около - 30 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В понедельник, 5 декабря, в районах Новосибирской области становится все холоднее. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирске – 23 градуса, на дорогах гололед и изморозь. Метеорологи обещают небольшой снег в течение дня. Тем временем в районах региона крепчают морозы: в Мошково – 27 градусов, в Искитиме, Маслянино и Тогучине около – 30 градусов.

Напомним, до 17 часов 5 декабря сохраняется предупреждение о грязном воздухе. Синоптики не рекомендуют выходить на улицу.

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