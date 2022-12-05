Специалисты из мэрии Новосибирска и Минприроды региона отобрали пробы ржавой воды из реки Норниста

В Новосибирске специалисты проверяют ржавую реку Норниста. Фото: стоп-кадр видео из Telegram-канала Минприроды НСО.
В Дзержинском районе река Норниста приобрела несвойственный ей медный оттенок. После того, как обеспокоенные жители пожаловались на слив отходов с предприятий, ситуацию взяли на контроль власти региона и города. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства природных ресурсов и экологии региона.
Причины загрязнения реки выясняют контрольно-надзорное управление Минприроды региона и комитет по охране окружающей среды мэрии Новосибирска.
На выходных специалисты отобрали пробы, идет обследование территории.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер