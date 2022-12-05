В Новосибирске возле фабрики «Синар» появится новый сквер с прудом и зоной для пикников

В Новосибирске появится новый парк возле швейной фабрики Синар. Фото: Дизайн-проект Сад Елезова.

В Новосибирске разобьют сад в честь Алексея Елезова – бывшего руководителя новосибирской швейной фабрики «Синар». Сквер будет располагаться в Центральном районе города между фабрикой и жилыми домами на Серебренниковской, 16 и Свердлова, 27. Об этом сообщают на сайте «Зеленый Новосибирск».

Благоустройство сквера предполагает создание прогулочной аллеи, мест для отдыха, где можно будет проводить пикники, размещение пруда и отдельной памятной зоны в честь директора фабрики.

Проект подготовили архитектор и ландшафный дизайнер из Франции вместе с коллегами из Новосибирска.

Участок очистят от мусора, срубят старые деревья, снимут верхний слой почвы. Специалисты проверят состояние инженерных сетей под садом, а затем завезут новую плодородную землю на участок. В парке установят новые скамейки, столики, проведут освещение, поставят элементы навигации и урны. Дорожки вымостят каменными плитами, а по сторонам от нее поставят панно, посвященные фабрике. Затем высадят большие деревья, кустарники, выстелят газон.

По подсчетам архитектурного бюро, на все строительство парка должно уйти пять месяцев. До 13 декабря горожане могут принять участие в общественных обсуждениях на сайте «Зеленый Новосибирск». Чтобы оценить проект и выразить мнение, нужно оставить комментарий.

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