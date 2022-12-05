В Новосибирске водитель «Ниссана» погиб, влетев в самосвал на Димитровском мосту. Фото: "АСТ-54".

Смертельное ДТП произошло на Димитровском мосту в Новосибирске в ночь на 5 декабря. О происшествии в соцсети рассказали очевидцы. Авария случилась при движении в сторону левого берега.

– Кроссовер Nissan X-Trail на большой скорости влетел в самосвал Howo, а затем столкнулся с попутным кроссовером Toyota Highlandrer, – написали в группе «АСТ-54».

По словам свидетелей, ДТП стало фатальным для водителя «Ниссана». Он погиб на месте аварии, утверждают горожане.

Судя по фото с места аварии, машины получили критические повреждения. Фото: "АСТ-54".

Судя по фото с места аварии, машины получили критические повреждения. Тело мужчины, накрытое тканью, лежало рядом с авто.

В ГИБДД по Новосибирску случившееся еще не прокомментировали. Информация уточняется.

В ГИБДД по Новосибирску случившееся еще не прокомментировали. Информация уточняется. Фото: "АСТ-54".

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