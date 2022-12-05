Несколько ДТП и шестибалльные пробки затруднили проезд о улицам Новосибирска утром 5 декабря.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Морозным утром 5 декабря Новосибирск сковали традиционные пробки. В этот раз их уровень достиг 6 баллов. Рассказываем, по каким улицам сегодня не проехать.
Заторы сковали улицы Станционную, Широкую, проезд Энергетиков, Ватутина, Станиславского и Котовского. Пробка в обоих направлениях на площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по Титова, Троллейной, Блюхера, Новогодней, Немировича-Данченко и по Советскому шоссе. Из-за ДТП затор на Сибиряков-Гвардейцев.
На правом берегу авария на Большевистской, тут затор в сторону Речного вокзала. Пробки на Никитина, Кирова, Бориса Богаткова и на улице Восход. Сложно проехать по Ипподромской, Гурьевской, Пролетарской и по проспекту Димитрова. На улице Владимировской зафиксировали ДТП – из-за чего там глухой затор.
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