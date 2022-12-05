В Новосибирской области обнаружили почти 3 тысячи аварийных квартир и домов

В Новосибирской области нашли около 3 тысяч аварийных домов и квартир. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Новосибирской области зарегистрировали 2846 аварийных жилых домов и квартир. Об этом сообщили на сайте мэрии Новосибирска.

Росреестр внес сведения об аварийности и подлежании объектов сносу в Единый государственный реестр недвижимости. Покупателям рекомендуют получить выписку из ЕГРН перед тем, как оформлять сделку.

При этом правительство региона до конца следующего года переселит более 2,3 тысячи человек из 867 объектов недвижимости в Новосибирске и районах области.

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