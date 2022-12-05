В Новосибирске в 101 доме отключат отопление утром 5 декабря . Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 5 декабря, в Новосибирске отключат отопление в 101 жилом доме. Необходимо это для устранения дефектов н трубопроводах. О вынужденных мерах предупредили в СГК.

– С 10 утра в планах устранять дефект на пересечении улиц Котовского и Ватутина. В контуре отключения будут находиться 46 жилых домов. Также с 10 часов начнем устранять другой крупный дефект - на трубопроводе по улице Комсомольской. Здесь в секторе отключения - 55 жилых домов, – говорится в сообщении компании.

В СГК добавили, что подача отопления может снизиться в домах, получающих его от ТЭЦ-2, а также и в микрорайоне Березовая роща

Завершить работы намерены ночью, 6 декабря, к 2:00. После чего отопление вернут в дома новосибирцев.

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