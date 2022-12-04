Мать из Новосибирска потеряла 40 тысяч рублей, обратившись к блогерше-мошеннице

Женщина потеряла накопления, желая быстро обогатиться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мать-одиночка из Новосибирска рассказала о блогере, которая прорекламировала через свою страницу в соцсетях мошенницу. Последняя девушка якобы помогала обогатиться тем, кто свяжется с ней, через ставки на спорт.

— В результате этой рекламы, которой я поверила, мошенница Анастасия обманула меня на 40 тысяч рублей. Мошенничество в сфере ставок. Отправляешь депозит от 10 тысяч, Анастасия его якобы раскручивает, скидывает сумму вашего выигрыша и потом пишет, что нужно ещё доплатить комиссию, о которой ранее нигде не упоминалось у неё на странице. Конечно, комиссию я переводить не стала, — рассказала Юлия в группе «АСТ-54».

По словам потерпевшей, от действий мошенницы пострадали еще две девушки, из Новосибирска и Екатеринбурга. Юлия планирует обратиться в полицию.

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