В Новосибирске Volkswagen врезался в ограждение подземного перехода возле ГПНТБ. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Днем 4 декабря в ДТП попал водитель Volkswagen Touareg. Его автомобиль врезался в ограждение подземного перехода.

— Авария произошла напротив ГПНТБ в Октябрьском районе. Volkswagen Touareg двигался в сторону улицы Кирова. Напротив дома № 15 по улице Восход он не справился с управлением и наехал на железобетонное ограждение подземного пешеходного перехода, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска.

Мужчину доставили в больницу. Характер полученных травм уточняется.

Напомним, утром 4 декабря произошло еще одно ДТП с иномаркой. К сожалению, мужчина-водитель автомобиля погиб.

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